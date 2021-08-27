وفاة رئيس الإذاعة المصرية الأسبق #حمدي_الكنيسي

توفي الإذاعي المصري الشهير حمدي الكنيسي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 80 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا، دخل على إثرها العناية المركزة.

ويعد الكنيسي واحدا من أبرز مراسلي حرب أكتوبر 1973، وتولى منصب رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وأول نقيب للإعلاميين المصريين.

و الكنيسي من مواليد 19 مارس 1941م بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، كان رئيسا للإذاعة المصرية في الفترة من 10 يناير 1997 وحتى 18 مارس 2001.

وحصل الكنيسي على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961 وأتم دراسته في الترجمة الفورية بالجامعة الأمريكية عام 1966.

وقد عرف عن الكنيسي حلمه بإنشاء نقابة تحافظ على شرف مهنة الإعلام، كما عرف بكونه أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة أثناء حرب أكتوبر 1973.