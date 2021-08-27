رئيس وزراء لبنان للجامعة العربية: ساعدونا.. لا تتخلوا عنا

قال رئيس الوزراء اللبناني الملكف نجيب ميقاتي إنه يجب أن يكون لدينا حكومة قادرة على وقف انهيار البلاد.

وأضاف أن تشكيل الحكومة ليس بالأمر السهل ومن الصعب إقناع الجميع بدستور جديد .

وطالب ميقاتي طالب جامعة الدول العربية بمساعدة لبنان قائلا :” يجب المساعدة في محنتنا وعدم التخلي عنا”، مؤكدا أننا نسعى لتثبيت لبنان في “الحضن العربي” ونحن بحاجة إلى وقوف العرب معنا.

وأوضح أن هناك بعض العقبات خاصة بتشكيل الحكومة ونأمل في تجاوزه.

كما نوّه رئيس الوزراء اللبناني الملكف أنه لا علاقة بين أزمة تشكيل الحكومة والتحقيقات الجارية بشأن مرفأ بيروت.