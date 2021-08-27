توقعات طقس الغد.. هطول أمطار على هذه المناطق بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد السبت في المملكة 20/ 1/ 1443 الموافق 28 أغسطس الجاري.

وقال إنه يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وشملت التوقعات، أن تبقي الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران والأطراف الشمالية من شمال غرب المملكة.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، تزداد كمية السحب من مساء هذا اليوم على معظم مناطق المملكة.