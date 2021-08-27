قرعة الدوري الأوروبي: نابولي يصطدم بليستر.. وغلطة سراي يواجه لاتسيو

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي موسم (2021-2022)، التي أجريت اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، عن العديد من المواجهات المتوازنة.

تشتعل المنافسة في المجموعة الثالثة، التي تضم أندية نابولي، وليستر سيتي، وسبارتاك موسكو، وليغيا وارسو، فيما أبرزت القرعة أيضاً مواجهات مثيرة في المجموعة الخامسة بين لاتسيو، ومارسيليا، وغلطة سراي، ولوكوموتيف.

وجاءت القرعة كاملة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ليون، رينجرز، سبارتا براغا، بروندبي.

المجموعة الثانية: موناكو، إيندهوفن، ريال سوسييداد، شتورم غراتس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ليستر سيتي، سبارتاك موسكو، ليغيا وارسو.

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس، إينتراخت فرانكفورت، فنربخشه، رويال أنتويرب.

المجموعة الخامسة: لاتسيو، لوكوموتيف، مارسيليا، غلطة سراي.

المجموعة السادسة: سبورتينغ براغا، ريد ستار، لودوغوريتس، ميتيلاند.

المجموعة السابعة: بايرليفركوزن، سيلتيك، ريال بيتيس، فرينشفاروز.

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب، جينك، وست هام، رابيد فيينا.

وتغير نظام الدوري الأوروبي في هذه النسخة ليشمل 8 مجموعات فقط بدلاً من 12، على أن يتأهل إلى دور الـ16 مباشرة أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مواجهة خروج المغلوب أمام أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

بينما يشارك أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، في دوري المؤتمر الأوروبي المستحدث هذا العام.

مواعيد جولات دور المجموعات

الجولة الأولى: 16 سبتمبر.

الجولة الثانية: 30 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 21 أكتوبر.

الجولة الرابعة: 4 نوفمبر.

الجولة الخامسة: 25 نوفمبر.

الجولة السادسة: 9 ديسمبر.