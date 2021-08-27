بعد انتقاله لـ مانشستر يونايتد.. كلوب: #رونالدو ليس صفقة المستقبل

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن التعاقد مع لاعبين مثل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس يعتبر من الحلول الفورية والسريعة وليس من أجل المستقبل.

وقال كلوب قبل موقعة ليفربول أمام تشيلسي السبت: تابعت التقارير التي تحدثت عن رغبة رونالدو في الرحيل مثل أي مشجع لكرة القدم ولست في موقف جيد للحكم عليها. لو نجحت أندية أخرى في الحصول على خدماته فانها لا تركز في الأساس على المستقبل بل تبحث عن حلول فورية وسريعة. كثير من الأندية تتبع هذه الاستراتيجية ولا يوجد أي مشكلة في ذلك. هناك أكثر من طريقة للتعامل مع الأمور. بالنسبة لنا نسعى لتطوير الفريق والنادي وهذا ما نفعله.