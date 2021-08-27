انتهاكات جديدة.. سائقو الباص في مرمى نيران جبايات الحوثي بصنعاء

في ظل استمرار الانتهاكات المستمرة، التي ترتكبها مليشيا الحوثي المتمردة باليمن، فرضت المليشيا جبايات جديدة على سائقي باصات الأجرة العاملين في المواصلات الداخلية بشوارع العاصمة صنعاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، أن المليشيات شنت حملة شعواء على سائقي الباصات الأجرة، حيث فرضت جباية يومية نحو 500 ريال على كل سائق باص، يتولى مشرفوها اختلاسها عند الفرزة.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام محلية فإن أحد مالكي الباصات أعرب عن غضبه قائلا: “أجبرتني الظروف على بيع ذهب زوجتي لشراء الباص الذي يعد المصدر الأساسي لدخل الأسرة وتمر أيام بدون أن نجد غاز لتسيير الباص فيظل مركونا لأيام طويلة، فكيف لنا أن نسدد جبايات”.

يأتي هذا في ظل استمرار مليشيات الحوثي فرض الجبايات التي تطال كل العاملين في مناطق سيطرتها بما فيهم ذوو الدخل المحدود، مثل سائقي باصات النقل الداخلي والبائعين المتجولين.