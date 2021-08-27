هجوم حاد من قبل الريال وبرشلونة ويوفنتوس على «يويفا»

تخطط أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، الداعية لإقامة بطولة “السوبرليغ”، لهجوم جديد على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وتعاقدت لهذا الأمر مع شركة الاستشارات العامة فلينت، حسبما أفادت صحيفة دير شبيغل الألمانية اليوم الجمعة.

وهدف الأندية الثلاثة هو كسب دعم الاتحادات والسياسيين الأوروبيين والصحافيين، وحصلت الصحيفة الألمانية الأسبوعية على الوثيقة التي قدمتها شركة الاستشارات إلى الأندية، والتي تحمل عنوان: “تمهيد الطريق نحو “السوبرليغ” واستراتيجيات إعادة الإعمار والبدء من جديد والانتصار”.

وينص نص الوثيقة على أن شركة فلينت تتعهد إلى الأندية الثلاثة بإطلاق حملة “مضادة للرصاص” ضد هجمات رافضي إقامة “السوبرليغ”، وتوصيهم بالتنازل من جديد عن الإجراء التي اتخذته في فصل الربيع لدفع المشروع إلى الأمام.