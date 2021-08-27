رابطة “الليغا” تشكو “فيفا” إلى محكمة التحكيم الرياضي: يريدون تدميرنا

قالت رابطة أندية الدوري الإسباني “لاليغا” اليوم الجمعة إنها قامت بتقديم بيان استئناف وإجراءات احترازية ومؤقتة أمام محكمة التحكيم الرياضي ودعوى قضائية أمام المحاكم العادية في سويسرا ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي يسمح لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بزيادة موعد استدعاء اللاعبين من 9 إلى 11 يوماً.

وبحسب البيان فقد تقدم رابطة “الليغا” هذا الطلب أمام محكمة التحكيم الرياضي دفاعاً عن نزاهة المنافسة وحقوق الأندية المتضررة بسبب استدعاء اللاعبين إلى منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، نظراً لزيادة فترة التوقف الدولي في سبتمبر وأكتوبر) 2021 إلى يومين.

وأضاف البيان أنه في اتحادات أخرى كيويفا وكونكاكاف لم تُمدد مدة استدعاء اللاعبين ليومين رغم أنهم سيلعبون نفس عدد المباريات مع منتخباتهم.

وتابع قائلا : في هذه الحالة، فإن الإذن الذي حصل عليه اتحاد “كونميبول” من “فيفا” يؤثر على دوري الدرجة الأولى الإسباني “الليغا”، منوها أن أولئك اللاعبين الذين يسافرون رفقة منتخباتهم الوطنية لن يتمكنوا من خوض مباريات الجولة الرابعة من المنافسة المحلية.

كما نوّه البيان أن الدوريات المحلية بذلت مجهوداً للموافقة على فترة توقف جديدة لـ”فيفا” في يناير 2022، لاستعادة مواعيد مباريات المنتخبات الوطنية بسبب الوباء.