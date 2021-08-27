وزير دفاع بريطانيا يرسل طائرة خاصة لإجلاء قطط وكلاب عالقة بمطار كابل

في غرائب تفاصيل عمليات الإجلاء من مطار كابل، ووسط الفوضى العارمة التي يشهدها المطار، سمحت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، بتنظيم رحلة لإجلاء 200 كلب وقطة من كابل.

و كان مؤسس جمعية خيرية، وهو ضابط سابق في البحرية البريطانية يدعى بن فارثينغ، يحاول إجلاءها من أفغانستان.

وفي التفاصيل قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها إن الجيش البريطاني رفض سابقا إجلاء 140 كلبا و60 قطة.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني بن والاس أنه لا يمكن استيعاب الحيوانات في رحلات الإجلاء لأسباب تتعلق بالسلامة، منوها أن الحيوانات يمكن أن تغادر أفغانستان بعد الانتهاء من عملية الإجلاء، وعندما يفتح مطار كابل للرحلات التجارية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فقد تلقى فارثينغ وحيواناته الأليفة مساعدة من القوات المسلحة البريطانية وينتظرون إجلاءهم من مطار كابل.

وذكرت الوزارة على حسابها في تويتر: “بناء على توجيه من وزير الدفاع، منحت حكومة المملكة المتحدة الإذن برحلة مستأجرة”.