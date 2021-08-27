شاهد بالفيديو.. ماذا يفعل أكثر من 130 غواصا في شواطئ الشرقية؟

نشرت أمانة المنطقة الشرقية مقطع فيديو لأكثر من 130 غواصا يقومون بعمليات تنظيف واسعة لأعماق الشواطيء بالمنطقة.

وعلقت الأمانة على مقطع الفيديو بالقول : ” أكثر من ١٣٠ غواصا يشاركون بتنظيف أعماق عدد من شواطئ المنطقة الشرقية ضمن برنامج” إماطة”.

وأضافت أن أمانة المنطقة الشرقية أطلقت حملة غواصي الشرقية ضمن فعالياتها لحملة الشرقية نظيفة، بهدف تنظيف أعماق الشواطئ،بدعم مراكز الغوص وبالتنسيق مع حرس الحدود بالمنطقة .

من جهته علق أحد المواطنين على الفيديو قائلا : ” شواطئ الشرقية ملوثة بالصرف الصحي.. كان الأولى منع سيارات الصرف الصحي من تصريف حمولتها في البحر. الشواطئ ملك للجميع الاستثمار على الشاطئ يذهب جماله ويسبب زحام ويحجز الأماكن عن الناس.. نتمنى زراعة أشجار المنجروف وإكثارها على الشواطئ مثل قبل 40 سنة”.