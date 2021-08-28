روسيا تشهد أعلى حصيلة وفيات شهرية بفيروس #كورونا

قالت هيئة الإحصاءات الاتحادية “روستات” إن روسيا سجلت أعلى حصيلة وفيات شهرية بكورونا في يوليو الماضي بلغت أكثر من 50 ألف حالة وفاة بالمرض أو بمضاعفات مرتبطة به.

وتجاوز العدد الشهري لوفيات كورونا في يوليو الرقم المسجل في ديسمبر الذي كان حتى هذه اللحظة أعلى الشهور على الإطلاق من حيث عدد وفيات الوباء في روسيا.

وتنحي السلطات الروسية باللائمة على تفشي النسخة المتحورة من الفيروس المعروفة باسم دلتا الأشد قدرة على العدوى والانتشار وتدني معدلات التطعيم في الموجة الثالثة من الجائحة التي بلغت ذروتها في يوليو.

وأعلن مجلس بلدية مدينة موسكو أيضا تسجيل أكبر عدد من وفيات كورونا في يوليو، بزيادة في معدل الوفيات بالمدينة قدرها 70% عما كان عليه قبل ظهور الفيروس إلى الوجود في 2019.

وسجلت روسيا إجمالا نحو 365 ألف وفاة بكوفيد-19 خلال الفترة من أبريل 2020 حتى يوليو، بحسب بيانات روستات.

ويقول بعض علماء الأوبئة إن حساب الزيادة في أعداد الوفيات هي أفضل طريقة لتقدير أعداد الوفيات في حالة وقوع جائحة أو وباء.

واستنادا إلى البيانات الجديدة، قدرت رويترز عدد الوفيات الزائدة في روسيا بين أبريل 2020 ويوليو بنحو 528 ألفا عند المقارنة بمتوسط معدلات الوفيات في الفترة بين 2015 و2019.