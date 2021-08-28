شاهد تفاصيلها: #وظائف للجنسين في الهلال الأحمر السعودي

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف عن طريق المسابقة الوظيفية للرجال والنساء.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

أخصائي / أخصائية إسعاف وطب طوارئ: بشرط أن يكون المتقدم او المتقدمة سعودي الجنسية.

وحاصل على درجة البكالوريوس في الخدمات الطبية الطارئة في حال كون الشهادة الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة فإنه يتطلب أن تكون معادلة من قبل وزارة التعليم.

حاصل على تسجيل مهني لساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

حاصل على دورة (BLS) ودورة (ACLS سارية المفعول وحاصل على إحدى هاتين الدورتين PHTLS/ITLS سارية المفعول.

لائقاً صحياً للوظيفة المطلوب شغلها حسب الشروط والقدرة على استخدام الحاسب الآلي.

أن يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلات الشخصية وأن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقا لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة.

الأفضلية لمن لديه رخصة قيادة سارية المفعول ويجب أن يكون المتقدم قد أكمل جميع جرعات لقاح كورونا 19-COVID.

في حال عدم توفر الشروط المطلوبة يتم استبعاد الطلب نهائية وفي حال عدم إرفاق المتقدم لأي من هذه المستندات في طلب التقديم سيتم استبعاد طلبه نهائياً مع ضرورة إرفاق المؤهلات والمستندات المطلوبة على صيغة ملف PDF وهي:

المؤهل العلمي والهوية الوطنية ومعادلة الشهادة لمن حصل على المؤهل من خارج المملكة والتصنيف المهني وإرفاق ثلاثة دورات (BLS) و (ACLS).

للمتقدم الخيار في ارفاق احدى الدورتين (PHTLS) أو (ITLS) على أن تكون سارية المفعول.

ويبدأ التقديم اعتباراً من 1443/01/21 هـ الموافق 2021/08/29 وحتى تاريخ 1443/01/25 هـ الموافق 2021/09/02.

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://www.srca.org.sa