صدور أوامر سامية بتكليف رؤساء لـ6 جامعات #وزارة_التعليم #جامعة_الباحة #جامعة_نجران

صدرت أوامر سامية بتكليف 6 رؤساء لجامعات الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والباحة، وتبوك، وحائل، والمجمعة، ونجران.

وتضمنت الأوامر السامية تكليف الدكتور عبدالله بن محمد الربيش رئيساً لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والدكتور عبدالله بن يحيى الحسين رئيساً لجامعة الباحة، والدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي رئيساً لجامعة تبوك.

وشملت الأوامر تكليف الدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيساً لجامعة حائل، والدكتور صالح بن عبدالله المزعل رئيساً لجامعة المجمعة، والدكتور عبدالرحمن إبراهيم الخضيري رئيساً لجامعة نجران.

وقدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ التهنئة لرؤساء الجامعات الذين جرى تكليفهم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر قال: استمراراً لدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم؛ أبارك لزملائي الذين صدرت الأوامر السامية بتكليفهم رؤساء لجامعات: الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الباحة، تبوك، حائل، المجمعة، نجران، كما أشكر زملائي أصحاب المعالي رؤساء الجامعات السابقين على جهودهم، سائلاً الله للجميع التوفيق.