مقتل طفل في غزة بعد إصابته من جنود إسرائيليين

قتل طفل من حي التفاح شرق مدينة غزة، متأثراَ بجروح أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية خلال تظاهرة سلمية شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية نقلاً عن مصدر طبي، إن الطفل عمر حسن أبو النيل (13 عاما) قتل متأثراً بجروح أصيب بها السبت الماضي على مقربة من الشريط الحدودي شرق المدينة.

وبذلك ارتفع عدد القتلى خلال قمع القوات الإسرائيلية للمسيرة السلمية شرق غزة إلى اثنين، وذلك بعد ارتقاء الشاب أسامة خالد دعيج (32 عاماَ) من مخيم جباليا، متأثرا بجروح أصيب بها على مقربة من الشريط الحدودي.

وكان 41 مواطنا غالبيتهم من الأطفال قد أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية التي قمعت تظاهرة سلمية شرق مدينة غزة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى.