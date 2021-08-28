سعر الذهب يتجاوز 1800 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى النفسي عند 1800 دولاراً مدعومة بالطلب عليه، وبانخفاض الدولار قبل كلمة لرئيس البنك المركزي الأمريكي ستخضع للفحص لاستقاء مؤشرات عن تقليص التحفيز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية أمس الجمعة 0.6% إلى 1802.39 دولارين للأونصة، وظل المعدن فوق 1800 دولار في معظم الأشهر السبعة المنتهية في فبراير الماضي، قبل التراجع.

لكن الأسعار مرتفعة بنحو 1.3% في الأسبوع، في أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من 3 أشهر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1807 دولارات.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% ما عزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد: الشراء الساعي إلى الملاذ الآمن ناجم عن تصاعد التوتر الجيوسياسي في أفغانستان، ثمة بعض القلق من المزيد من التصعيد هناك.

ويترقب المستثمرون، تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في ندوة جاكسون هول بولاية وايومنغ، بحثاً عن أي تلميحات عن بداية البنك المركزي الأمريكي في تقليص برنامجه لشراء الأصول.

وأمس الأول الخميس، حث عدد من صانعي السياسات في المجلس والذين يميلون إلى تشديد السياسات النقدية المركزي الأمريكي على تقليص مشتريات السندات والتي يستشعرون أنها لم تعد مجدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 23.72 دولاراً للأونصة وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب منذ مايو.

وزاد البلاتين 1.2% إلى 990.69 دولاراً بينما تقدم البلاديوم 1.7% إلى 2432.60 دولاراً، وقترب من أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو بارتفاعه بنحو 7%.