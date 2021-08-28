كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 215 مليوناً واللقاحات أكثر من 5.1 مليار جرعة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 215 مليون حالة حتى صباح اليوم السبت، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 07.21 بتوقيت غرينتش اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 215 مليونا و452 ألفا و283 إصابة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات من جراء الوباء ارتفع إلى 4 ملايين و486 ألفاً و39.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى 5 مليارات و136 مليون و251 ألفا و482.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.