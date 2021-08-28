حماية المستهلك: يمنع تعطيل الطالب عن الدراسة أو عدم تسليمه الكتب حال تعثر سداد الرسوم

قال محمد الأحمري، مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بجمعية حماية المستهلك، إنه يمنع منعًا باتًا منع الطالب من الدراسة أو عدم تسليمه للكتب في حال تعثر ولي أمره بسداد الرسوم.

وأضاف الأحمري، خلال مداخلة هاتفية على قناة “السعودية”، أنه لا يجب أن يكون الطالب طرفا في هذا الخلاف، وفي حال حدوث هذا يجب رفع شكوى للوزارة إما عبر حساباتها على مواقع التواصل أو عبر موقعها الإلكتروني أو عبر الهاتف.