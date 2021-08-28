« #الغذاء_والدواء»: هذه الأطعمة تحافظ على #الجهاز_المناعي

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية الحفاظ على نمط صحي ومتوازن، مشددة على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الأساسية، وذلك للحفاظ على فاعلية الجهاز المناعي.
وأوضحت «الغذاء والدواء»، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المغذيات الأساسية تشمل، البروتين، والذي يتواجد في المصادر النباتية والحيوانية كاللحوم والبيض والحليب والعدس، بالإضافة لفيتامين أ، والذي يتوفر في الكبدة والحليب والخضراوات الورقية.
كما أكدت أهمية الحصول على فيتامين د، الموجود في الأسماك الدهنية والحليب المدعم والبيض، وكذلك فيتامين C، المتوفر في الليمون والبرتقال والبطيخ والفلفل، بالإضافة لمعدن الزنك المتواجد في اللحوم، والمأكولات البحرية، والمكسرات والفاصوليا.