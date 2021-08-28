« #الغذاء_والدواء»: هذه الأطعمة تحافظ على #الجهاز_المناعي

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية الحفاظ على نمط صحي ‏ومتوازن، مشددة على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الأساسية، وذلك ‏للحفاظ على فاعلية الجهاز المناعي.

وأوضحت «الغذاء والدواء»، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المغذيات الأساسية تشمل، البروتين، والذي ‏يتواجد في المصادر النباتية والحيوانية كاللحوم والبيض والحليب ‏والعدس، بالإضافة لفيتامين أ، والذي يتوفر في الكبدة ‏والحليب والخضراوات الورقية.

كما أكدت أهمية الحصول على فيتامين د، الموجود في الأسماك الدهنية ‏والحليب المدعم والبيض، وكذلك فيتامين C، المتوفر في ‏الليمون والبرتقال والبطيخ والفلفل، بالإضافة لمعدن الزنك ‏المتواجد في اللحوم، والمأكولات البحرية، والمكسرات والفاصوليا.‏