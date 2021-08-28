إنشاء مركز عالمي للقطاع المالي في الرياض

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح عن تفاصيل مهمة، عن كيفية أن تصبح الرياض إحدى العواصم المالية الكبرى عالميا؟

وأضاف الفالح أن بريطانيا معروفة أنها من أكبر سوقين في القطاع المالي عالميا، وأنهم قطعوا شوطا كبير في إدخال التقنيات في القطاع.

وأوضح أننا نعتزم تعزيز العلاقات الاستثمارية مع المملكة المتحدة في القطاع المالي.

وأكد الفالح أن المملكة لها طموح بلا سقف، في أن تكون الرياض أحد العواصم الكبرى في القطاع المالي.

ونوه أن ذلك سيكون بإنشاء مركز عالمي للقطاع المالي بالرياض، يستهدف الوصول إلى الأسواق العالمية والمجاورة لنا في أفريقيا والشرق الأوسط، وليس السوق السعودي فقط.