الكويت.. السماح بعودة الجماهير للمدرجات وصفوف المصلين بالمساجد أكتوبر المقبل

نقلت وسئل إعلام كويتية عن مصادر حكومية، أن هناك حالة من الانفتاح من المتوقع أن تشهدها الكويت ابتداء من أكتوبر المقبل في عدة مجالات.

يأتي هذا مع تواصل مؤشرات التحسن الوبائي في البلاد للأسبوع الرابع على التوالي.

وفي التفاصيل، فإن من أبرز مظاهر ذلك الانفتاح السماح بالأعراس، وعودة جماهير الكرة إلى المدرجات، والمناسبات إلى الديوانيات.

وسيتم السماح أيضا، لعودة صفوف المصلين في المساجد، وهو ما سيتحدد في مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع بدء عجلة عودة الحياة الطبيعية.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة تتريث في اتخاذ القرارات بشأن هذه الملفات، لحين بلوغ مرحلة المناعة المجتمعية الشاملة، تجنبا لأي انتكاسة وبائية.

كما كشفت المصادر أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه الأسبوعي المقرر غداً الإثنين، موضوع زيادة السعة الاستيعابية للقادمين في مطار الكويت الدولي.

ونوّهت أن الحكومة ستناقش أيضاً كيفية إقناع الممتنعين عن التطعيم وتوعيتهم، ولم يسجلوا إلى الآن في منصة الحصول على اللقاحات.