قتل وتهجير واختطاف.. أكثر من 40 ألف انتهاك لمليشيا الحوثي بمحافظة يمنية

رصدت منظمة راصد للحقوق والحريات في تقريرها الأول أكثر من 40ألف انتهاكاً قامت بها مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن.

وأضافت أن الانتهاكات طالت أبناء محافظة المحويت في الفترة ما بين 24 أغسطس 2014 إلى 30 يونيو 2021 م.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فقد شملت الانتهاكات القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال ، إضافة إلى الفصل التعسفي للموظفين.

كما رصدت تفاصيل عن نهب للممتلكات العامة والخاصة، وتحويل مؤسسات الدولة إلى ثكنات عسكرية تابعة للمليشيا.

وكان مؤتمر صحفي قد عقد صباح اليوم السبت بمدينة مأرب تحدث فيه رئيس المنظمة، عن معاناة فريق الرصد والصعوبات والمخاطر التي واجهها خلال مقابلاتهم مع الضحايا وذويهم.

وطالب الشركاء الحقوقيين تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض أبناء المحافظة.

بينما ألقت مديرة مكتب حقوق الإنسان في محافظة المحويت كلمة تحدثت فيها عن الأوضاع الإنسانية، منذ سيطرة جماعة الحوثي على المحافظة، والتي مارست فيها، أنواع الجرائم والانتهاكات.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية والحقوقية والمبعوث الأممي والأمريكي إلی التدخل الجاد والفوري لإيقاف جرائم وانتهاكات المليشيا بحق المدنيين.

كما قدم المدير التنفيذي للمنظمة، ملخصاً شاملاً للانتهاكات التي رصدها التقرير وبلغت 40506 تنوعت بين قتل وتعذيب وتهجير واعتقال وحرمان للموظفين من مستحقاتهم وغير ذلك من الانتهاكات المختلفة.