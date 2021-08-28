طقس الأحد.. سماء غائمة ورياح مثيرة للأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد، تشكل سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع فرصة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة. غدا الأحد، فيما تنشط الرياح السطحية على السواحل الغربية و أجزاء من وسط المملكة تتسبب في اثارة الاتربة و الغبار.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن استمرار حالة رياح نشطة وسحب رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة المهد، تستمر حتى الـ 11.

ونبَّه مركز الأرصاد، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.