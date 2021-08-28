أكاديمي: المطعمون بلقاح فايزر ليسوا أكثر عرضة للإصابة بعدوى دلتا

قال الدكتور أحمد العمار المتخصص بالصحة العامة، إن ما يتم تداوله عن أن المطعمين بلقاح فايزر أكثر عرضة بمعدل ستة أضعاف للإصابة بعدوى دلتا ليس صحيحا.

وأضاف أن هذا الكلام غير دقيق وللأسف مستند على دراسة -مكتوب تحت عنوان هذه الدراسة- نتائج أولية لم يتم تقييمها وغير كافية للاستدلال بها.

وكانت بعض وسائل الإعلام، قد تداولت أنباء عن أن المطعمين بلقاح فايزر أكثر عرضة بمعدل ستة أضعاف للإصابة بعدوى دلتا.

وأضافت أن الأشخاص الذين تعافوا من إصابة سابقة بفيروس كوفيد-19، معرضون لمخاطر أقل من الإصابة بمتغير دلتا من أولئك الذين حصلوا على جرعتين من لقاح فايزر-بايونتك.

ونوهت أن ما أظهره أكبر تحليل في العالم الحقيقي يقارن المناعة الطبيعية المكتسبة من عدوى سابقة، بالحماية التي يوفرها أحد أقوى اللقاحات المستخدمة حاليًا، إذ أن العدوى كانت أقل شيوعًا لدى المتعافين.