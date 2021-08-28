لأول مرة في العالم.. إصابة الغزلان بكورونا فى أمريكا

في أول حالة إصابة لغزلان بفيروس كورونا في العالم، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أول إصابة للغزلان بالوباء.

وبذلك تنضم الغزلان إلى قائمة الحيوانات، التي ثبت إصابتها بالفيروس، وفق ما أعلنته السلطات الأمريكية.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية، قد أعلنت من قبل عن إصابة حيوانات بفيروس كورونا من بينها كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية .

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول، من حيث معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت أرقاما قياسية وبخاصة في مرحلة ذروة الوباء العام الماضي وبدايات العام الحالي.