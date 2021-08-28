وزير النقل يتلقّى دعوة من نظيره الصيني لحضور منتدى النقل المستدام الثاني

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر (عن بعد) بوزير النقل الصيني السيد لي شياو بنغ، الذي وجّه دعوة للجاسر لحضور منتدى النقل المستدام الثاني الذي سيقام افتراضياً في الصين.

وبحث اللقاء موضوعات عديدة ذات اهتمام مشترك بين البلدين فيما يتعلق بقطاع النقل، وفرص التعاون في مجالات هذا القطاع والخدمات اللوجستية، في ضوء الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، متناولين المكتسبات والتطلعات من التعاون المشترك بين الجانبين.

وناقش الوزير الجاسر، مع الوزير الصيني المسائل المتعلقة بمشروع الجسر البري، بوصفه أحد أهم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الذي يتجاوز طوله 1300 كم، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، ما سيزيد من إسهام القطاع في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 10%، لاسيما في ظل التقدم الذي يشهده قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ووضعه في مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.