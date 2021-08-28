تصل عقوبتها للسجن 6 أشهر.. مختص يحذر الطلاب من عقوبة التصوير خلال اليوم الدراسي

حذّر مستشار قانوني من عقوبة الطلاب والطالبات الذين يقومون بالتصوير خلال اليوم الدراسي، والتي تصل للسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وكان المستشار القانوني محمد الوهيبي قد استعرض بعض الممارسات الخاطئة لاستخدام الطلاب للجوال خلال يومهم الدراسي.

وأكد خلال لقاء له في برنامج ” نشرة النهار” على قناة الإخبارية أن هناك تصنيفا لأعمار الطلاب في نظام الأحداث، وأنه في حال تضرر أحد الأشخاص، يحاسب الطفل بدرجات متفاوتة.

وأوضح الوهيبي أن ارتكاب الطلاب لبعض المخالفات من خلال تصويرهم لوقائع التنمر، أو التعدي على الآخرين، محذرا أن مثل هذه الممارسات تندرج في إطار الجرائم التي يعاقب عليها القانون.