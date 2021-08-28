تعرف على خدمات تعديل البيانات في السجل المدني عبر منصة أبشر

نشرت خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية خدمات تعديل البيانات في السجل المدني من خلال منصة أبشر.

وتتضمن الخدمات 4 طرق كالآتي:

1-تعديل المؤهل الدراسي.

2- تعديل الاسم باللغة الإنجليزية.

3- تصحيح الحالة الاجتماعية.

4- ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.

وحول طريقة الاستفادة من الخدمات يجب أيضا مراعاة الآتي:

1-تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.

2- اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.

3- اختيار الأحوال المدنية.

4- اختيار مركز الرسائل و الطلبات للأحوال المدنية.

5- الضغط على طلب جديد، ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.