تعرف على خدمات تعديل البيانات في السجل المدني عبر منصة أبشر

نشرت خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية خدمات تعديل البيانات في السجل المدني من خلال منصة أبشر.
وتتضمن الخدمات 4 طرق كالآتي:
1-تعديل المؤهل الدراسي.
2- تعديل الاسم باللغة الإنجليزية.
3- تصحيح الحالة الاجتماعية.
4- ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.
وحول طريقة الاستفادة من الخدمات يجب أيضا مراعاة الآتي:
1-تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.
2- اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.
3- اختيار الأحوال المدنية.
4- اختيار مركز الرسائل و الطلبات للأحوال المدنية.
5- الضغط على طلب جديد، ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.