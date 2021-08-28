خلال ساعات.. مقتل قياديَيْن حوثيَيْن رفيعي المستوى بمأرب

نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر مطلعة، أن القيادي الحوثي، المنتحل رتبة عميد “حميد محسن أحمد علي العروسي” قد قتل غرب مأرب.

وجاء ذلك، بعد ساعات من مقتل القيادي الحوثي خالد صالح المروعي، المكنى أبو أمين قائد جبهة المشجح، الذي قتل إثر عملية تسلل فاشلة، إلى مواقع قوات الجيش الوطني.

وكانت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، قد أفشلت محاولة تسلل لعناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية في حيد آل أحمد جنوب مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية، أن أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلوا محاولة التسلل التي نفذتها مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية، مؤكدة مقتل جميع العناصر المتسللة.