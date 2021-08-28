« كسر البروتوكول في الصورة الجماعية وكذب في رقم التبادل التجاري ».. فشل وزير خارجية إيران في أول ظهور له

أخطاء وتعثرات دبلوماسية، كشفت عن تدني تمثيل إيران الدبلوماسي في المحافل الدولية، وذلك ما وثقته وكشفته الصور حول ظهور وتصريحات وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان في أول ظهور له.

وكان عبد اللهيان قد ظهر في فعاليات “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”، والذي شاركت فيه السعودية وإيران والأردن ومصر وتركيا والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقد تخطى عبداللهيان أثناء اللقاء في الصورة الجماعية بعد الانتهاء من المؤتمر، مكانه في الصف الثاني المخصص للوزراء إلى الصف الأول المخصص للرؤساء والأمراء.

كسر وزير خارجية إيران للبروتوكول كان محل استنكار وتعجب الكثيرين من المعنيين بالشأن الدبلوماسي، الذين رأوا أن وزير الخارجية لم يخطئ في تصرفه، وإنما كان يتعمد ذلك مع سبق الإصرار والترصد.

كما شبّه بعض المغردين تصرف وزير إيران بأنه صورة طبق الأصل من تصرف بلاده الغير مسؤول، والتي اعتادت أن تخالف كل الثوابت والأنظمة والقوانين الدولية، والأعراف المعمول بها.

من جانبه علق الصحفي محمد مجيد الأحوازي على كسر ” عبد اللهيان” للبروتوكول قائلا :” تافه وصغير أنت يا عبداللهيان”.

وأضاف مجيد الأحوازي :” سلوك وزير خارجية إيران نفس سلوك وسياسة نظام بلاده في المنطقة العربية، هذا الوزير تجاوز البروتوكول حتى لا يقف خلف العرب في بغداد”.

بينما علق آخر:” لم يكن جاهلاً بها وتم إبلاغهم بها كالمتبع في مثل هذه المحافل ولكنه التعالي والوقاحة”.

من ناحية أخرى كان قد صرح وزير خارجية إيران أمير عبداللهيان، عن تبادل تجاري بين إيران والعراق، وصل إلى 300 مليار دولار.

فيما أعاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في آخر الجلسة، تصحيح ما صرح به وزير خارجية إيران من مغالطات في الأرقام، حيث قام رئيس الوزراء العراقي بالرد بأن حجم التبادل الجاري وصل إلى 16 مليار فقط.

وكان وزير خارجية إيران ، قد صرح في كلمته أمام قمة بغداد للتعاون والشراكة، أن مستوى التعاون وصل أكثر 300 مليار دولار عبر ممرات للتبادل التجارى.