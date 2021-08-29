الريال وجه إنذاراً لسان جيرمان لحسم أمر مبابي

أشارت تقارير صحافية فرنسية يوم امس السبت إلى أن ريال مدريد وجه إنذاراً نهائياً إلى باريس سان جيرمان، لإتمام صفقة انتقال كيليان مبابي في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وإلا سيتخلى عن العملية برمتها، حسبما ذكرت صحيفة لوباريزيان.

يرى الريال أنه مع بدء معسكرات المنتخبات الدولية، يوم غد الإثنين، لخوض ثلاث مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قد تكون العملية وقتها شبه مستحيلة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، منتصف ليل الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يحضر مبابي وزملاؤه الآخرون، الذين استدعاهم مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، للمعسكر التدريبي في ضواحي باريس الإثنين المقبل، استعداداً لمواجهات البوسنة وأوكرانيا وفنلندا في 1 و4 و7 سبتمبر على الترتيب.

وفي ظل هذه الظروف، أشارت الصحيفة إلى أنه سيكون من الصعب جداً على مبابي التفاوض بشأن العقد مع ريال مدريد، وإجراء الفحص الطبي الإلزامي مع “الملكي”، بغض النظر عن تأكيد ديشامب أنه سيكون متسامحاً إذا غاب اللاعب.

واعتبرت الصحيفة أن وجود مبابي أو غيابه في مباراة غد بالدوري الفرنسي على ملعب ريمس، يمكن أن يكون مؤشراً واضحاً على ما إذا كانت العملية تتقدم أم تم التخلي عنها.

وفي الوقت الحالي، بدأ مبابي التدريبات بشكل طبيعي، اليوم السبت، مع باقي زملائه في باريس سان جيرمان.