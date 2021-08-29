أمريكا تركت الكثير من الأسلحة الدقيقة في #أفغانستان

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الأمريكي ترك وراءه كميات كبيرة من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان.

وقال الوزير الروسي لقناة “سولوفيوف لايف”: تركوا كمية كبيرة من الأسلحة عالية الدقة المحمولة كمنظومات الدفاع الجوي والمضادة للدبابات، وفقاً لروسيا اليوم.

وأضاف: بين الأسلحة عالية الدقة التي خلفها الجيش الأمريكي، أنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات وأخرى موجهة مضادة للدبابات، وصواريخ غافلين المحمولة المضادة للدبابات.

وتابع: وزارة الدفاع الروسية تعكف حاليا على تحليل وتقييم المخاطر والتهديدات في أفغانستان.

وأشار وزير الدفاع الروسي في وقت سابق إلى أن طالبان استولت على المئات من قذائف المدفعية والعربات المدرعة والطائرات والمروحيات في أفغانستان.