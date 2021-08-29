أمانة_العاصمة_المقدسة تمهل أصحاب الأراضي الفضاء مدة أسبوع لتسوير أراضيهم

حذَّرت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب الأراضي الفضاء ومقاولي البناء بمكة المكرمة من التهاون في تطبيق اشتراطات السلامة وعدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية، أو تركها محفورةً لمدة زمنية طويلة، لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكدت الأمانة إلى ضرورة إقامة الأسوار على الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية وفقًا للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك؛ لتجنب التلوث البصري الذي قد تسببه أعمال الإنشاءات ومخلفاتها، وسرعة اصدار التراخيص النظامية عن طريق البلديات الفرعية، بما لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الإعلان.

وشدَّدت على ضرورة الالتزام باشتراطات البناء ووسائل السلامة، وعدم رمي بقايا مواد البناء في الأراضي المجاورة للمنازل والتسبب في إيذاء الأهالي، مؤكدةً تنفيذ جولاتها الرقابية وتشكيل عددٍ من الفرق الميدانية المزودة بالعمالة والمعدات لتمشيط الاحياء السكنية، والقيام بالأعمال الرقابية المختلفة، ومتابعة كافة الظواهر السلبية، وفرض الغرامات على المخالفين.