إصابات #كورونا عالميا تقترب من 216 مليونا.. واللقاحات تتجاوز 5 مليارات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 216 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 16ر5 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 215 مليونا و 985 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4 ملايين و 494 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 5 مليارات و168 مليون جرعة.