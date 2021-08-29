التعليم تكشف أسباب تأجيل الغياب.. وتؤكد التزام الطلاب بإجراءات #كورونا في #العام_الدراسي_الجديد

قالت المتحدث باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، إن الهدف من قرار تأجيل الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني غير مكتملي التحصين بجرعتين، لتمكينهم من استكمال كافة الجرعات خلال هذه الفترة.

وأضافت الشهري في مداخلة على قناة “الإخبارية”، أن هذا القرار يضمن أيضًا تأمين المنشآت التعليمية حيث يكون اقتصار الحضور فيها فقط على مستكملي التحصين، مشيرة إلى أن هذا كله من باب الحرص على مصلحة الطلاب.

وكشفت المتحدث باسم وزارة التعليم ، عن أجواء بداية العام الدراسي الجديد، في أول يوم حضور للطلاب.

وقالت، إن العنوان الأبرز لليوم الأول هو إلتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وهذا يعكس مدى الوعي لدى الطلاب وأولياء الأمور، ويعطينا إشارة للالتزام المسؤول لدى الجميع داخل المداس.

وأضافت المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن اليوم الأحد هو الأول لبدء الدراسة بعد انقطاع فترة طويلة من الحضور إلى المدراس، مشيرة إلى أنه وباهتمام ودعم القيادة الرشيدة حفظها الله، بدأ اليوم العام الدراسي بشكل منتظم وبتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للتحقق من كون المدراس بيئة صحية آمنة.

وأشارت الشهيري، إلى أنه تم التحقق من درجة الحرارة للطلاب قبل دخول المدرسة، ودخولهم الفصول بشكل منظم لضمان التباعد الاجتماعي فيما بينهم.