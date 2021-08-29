الكويت: قد تتم إعادة النظر بزيادة “أوبك+” المتفق عليها

قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس، إنه قد تتم خلال اجتماع “أوبك+” القادم في أول سبتمبر إعادة النظر في الزيادة البالغة 400 ألف برميل يومياً، والتي وافقت عليها المجموعة في اجتماعها السابق.

وفقاً لرويترز، أضاف الفارس على هامش حدث ترعاه الحكومة في مدينة الكويت “ما زلنا نرى أن هناك قلقا في تأثير كوفيد على الصناعة النفطية وعلى اقتصادات دول شرق آسيا والصين. لازم نأخذ الحذر”.

كانت مجموعة “أوبك+” قررت في منتصف يوليو الماضي، زيادة حصص إنتاج أعضائها من النفط 400 ألف برميل يومياً على أساس شهري بدءًا من أغسطس 2021 حتى التخلص التدريجي من التعديل على الإنتاج بنحو 5.8 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2022.

وقالت مصادر في “أوبك+” في منتصف أغسطس الجاري، إن الأسواق لا تحتاج إلى مزيد من إمدادات الخام، على الرغم من الدعوات الأمريكية لوقف ارتفاع أسعار النفط.

وتراجع إنتاج “أوبك+” بخفض قياسي للإنتاج حجمه 10 ملايين برميل يومياً، أو نحو 10% من الطلبل العالمي، وذلك خلال العام الماضي؛ نظراً لتراجع استخدام الطاقة بسبب قيود فيروس كورونا التي حدت من السفر وأوقف الإنتاج الاقتصادي.