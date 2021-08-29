أخبار “غير سارة” لمنتظري هاتف “آيفون 13”

تتواصل التسريبات الخاصة بهاتف “أبل” المرتقب “آيفون 13″، وآخرها أنباء قد لا تسعد كثيرين من منتظري هذا الجهاز.

وأشار تقرير لموقع “ديجي تايمز” المتخصص بالأخبار التقنية، أن “أبل” ستزيد من سعر هاتفها “آيفون 13” مقارنة بالإصدارات السابقة.

وحسبما نقل موقع مجلة “فوربس” الأميركية فإن “أبل” تلقت إخطارا من شركة “تي إس إم سي”، التي تعد أكبر موّرد للرقائق، يفيد بأنها سترفع من تكاليف الإنتاج، الأمر الذي سيزيد من ثمن “آيفون 13” المنتظر.

وستكون الزيادة بنسبة 5 في المئة على معالجات 7 نانومتر، في حين ستصل نسبة الزيادة لـ20 في المئة بالنسبة لتقنيات المعالجة.

ولن تقتصر الزيادات على أسعار الطراز 13 من آيفون، ولكن أجهزة أخرى مثل 11 و12 وإس إي، المستندة على معالجات 7 نانومتر ستتأثر أيضا، وستشهد أسعارها ارتفاعات أيضا.

وكانت تسريبات سابقة قد كشفت عن مزايا ستتوفر في الطراز القادم من آيفون مثل اعتماد تصوير جديد يطلق عليه Cinematic Video، أي أنه سيكون بمقدور كاميرا الهاتف التصوير بجودة توازي التصوير السينمائي.

وتمنح هذ الميزة المستخدمين القدرة على التحكم في مقدار مساحة الضبابية بعد الانتهاء من تسجيل الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية ضبط تأثيرات الإضاءة والخلفية.

ولكي يكون هذا النظام فعالا، طورت “أبل” نظام “الفلاتر” على الصور، إذ سيكون بوسع مستخدمي آيفون 13 تركيز الفلاتر على أجزاء بعينها من الصورة.

وكانت النسخ السابقة من هواتف آيفون تحتوي فلاتر تعمل على الصورة بأكلمها فقط.

كذلك سيأتي الهاتف الجديد بذاكرة تصل سعتها إلى 1 تيرابايت، وذلك لاستيعاب مقاطع الفيديو ذات الحجم الكبير.