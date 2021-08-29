انخفاض واردات #السعودية السلعية إلى 46 مليار ريال.. و” #الصين” تتصدر بحصة 18.1%

بلغت واردات السعودية السلعية خلال شهر يونيو الماضي نحو 46.03 مليار ريال بانخفاض قدره 0.2 % مقارنة بشهر يونيو من عام 2020.

وارتفعت الواردات السعودية من السلع بنحو 1.11 مليار ريال وبنسبة 2 % مقارنة بشهر مايو 2021، وذلك حسب بيانات هيئة الإحصاء.

ويعود انخفاض واردات المملكة خلال شهر يونيو 2021 إلى انخفاض وارداتها من “آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزائها” بقيمة 2.02 مليار ريال بنسبة 19 %، وانخفضت الواردات من “مواد نسـجية ومصنوعات من هذه المواد” بقيمة 471.1 مليون ريال

في المقابل، ارتفعت واردات السعودية من “عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة” بقيمة 2.03 مليار ريال

وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسعودية بنحو 8.3 مليار ريال وبنسبة 18% من إجمالي قيمة الواردات خلال شهر يونيو 2021.

وجاءت كل من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في المركزين الثاني والثالث بحصة 9.9% و9.6% على التوالي