“مسام” ينتزع أكثر من 1,300 لغم في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2021م، من انتزاع 1,352 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 45 لغماً مضاداً للأفراد، و 159 لغماً مضاداً للدبابات، و1,147 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة. ونُزع في محافظة عدن 79 لغماً مضاداً للدبابات و317 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد، و34 ذخيرة غير متفجرة، ونزع لغمين اثنين مضادين للدبابات، و31 ذخيرة غير متفجرة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، إلى جانب نزع لغم واحد مضاد للدبابات و81 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن فريق “مسام” من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، ونزع 103 ذخائر غير متفجرة في مديرية المسيمير بالمحافظة ذاتها.

وفي مدينة مأرب تم نزع 18 ذخيرة غير متفجرة، إضافة إلى نزع لغمين اثنين مضادين للأفراد، و230 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الرحبة بمحافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة تمكّن فريق “مسام” من انتزاع لغم واحد مضاد للدبابات، و100 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين، ونزع 124 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، ونزع 12 ذخيرة غير متفجرة في مديرية بيحان، إضافة إلى 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية الوازعية، ونزع 9 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المخا، ونزع 22 لغماً مضاداً للدبابات، و85 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 42 لغماً مضاداً للأفراد و32 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خلال شهر أغسطس إلى 6,238 لغماً، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن 271 ألفاً و275 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.