هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي في القرى والهجر

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، خدمة التجوال المحلي في القرى والهجر، لتمكين المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية.

وقالت إن الخدمة تستهدف تنويع الخيارات للمستخدمين، وضمان استمرارية الخدمة في القرى والهجر، وتعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمة، مشيرة إلى أن التجوال المحلي يستهدف أكثر من 21 ألف قرية وهجرة، وأكثر من 5 ملايين نسمة.

وأوضحت أن جميع الخدمات متاحة في التجوال المحلي ومنها الخدمات الصوتية، وخدمات الإنترنت، والرسائل النصية القصيرة، لافتة إلى أن الأثر المباشر يهدف إلى رفع نسب التغطية لخدمات الاتصالات المتنقلة في القرى والهجر.