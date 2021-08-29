القبض على 6 مواطنين ارتكبوا 12 جريمة تمثلت في كسر زجاج المركبات وسرقة محتوياتها بالرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 6 مواطنين تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا 12 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في كسر زجاج المركبات وسرقة أجزاء منها وما تحويه من مقتنيات شخصية، وتم استرداد جزء من المسروقات وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.