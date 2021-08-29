الأقوى منذ 150 عاما.. إعصار إيدا يقترب من لويزيانا الأمريكية

يتوقع أن يصل الإعصار “إيدا” إلى اليابسة في الولايات المتحدة اليوم الأحد على هيئة عاصفة من الفئة الرابعة، حيث يقترب أقوى إعصار منذ 150 عاما من ولاية لويزيانا الأمريكية.

وقد تم إجلاء سكان بمنطقة ساحل الخليج وأغلقت الشركات أبوابها.

وكان مركز الأعاصير الوطني الأمريكي قد حذّر من أن إعصار “إيدا” الذي يقترب من سواحل ولاية لويزيانا لا يزال يزداد قوة وتصاعد حتى الفئة الرابعة شديدة الخطورة.

وأكد أن الإعصار شديد الخطورة ، حيث تصل سرعة رياحه 145 ميلا (233 كلم) في الساعة، من المتوقع أن يجتاح سواحل لويزيانا في وقت لاحق من اليوم الأحد.