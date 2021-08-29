بايدن يستقبل جثامين العسكريين القتلى في كابل

أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس جو بايدن توجه إلى قاعدة دوفر العسكرية في ولاية ديلاوير، لاستقبال جثامين العسكريين الأميركيين الـ13 الذين قتلوا في هجوم انتحاري الخميس في كابل.

ويلتقي الرئيس الأميركي وزوجته جيل بايدن أيضاً عائلات الجنود الضحايا في قاعدة دوفر.

هذا وتزامن إعلان البيت الأبيض مع دوي انفجار جديد هز العاصمة الأفغانية، اليوم، بحسب مراسلي فرانس برس.وكان بايدن حذر السبت من هجوم “محتمل جدا” بعد هجوم الخميس قرب مطار كابل والذي تبناه تنظيم داعش وخلف أكثر من 100 قتيل بينهم الجنود الأميركيون الثلاثة عشر.