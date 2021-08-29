أبرزها تغريم #النصر 100 ألف ريال.. تعرف على قرارات #الانضباط بعد انتهاء الجولة الثالثة من الدوري

أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم عددا من القرارات مساء اليوم.

وقررت تغريم نادي النصر 100 ألف ريال بسبب قيام جمهور نادي النصر عند الدقيقة (87)بإلقاء عدد (5)علب مياه إلى ارضية الملعب وعلى حارس نادي التعاون، وعند الدقيقة (92) قام جمهور نادي النصر بإلقاء عدد (15)علب مياه إلى أرض الملعب، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كما قررت إيقاف ‘زبن الخمعلي’ نائب رئيس نادي الطائي عن مرافقة الفريق في مباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال بسبب قيامه بسلوك مسيء تجاه الحكم المساعد في مباراة الفيحاء.

كما قررت تغريم ‘سعيد المولد ‘ لاعب فريق الاتفاق بـ10 آلاف ريال بسبب قيامه بركل أحد كراسي مقاعد البدلاء مما أدى إلى كسره في مباراة أبها.

وعاقبت بانيغا لاعب فريق الشباب بغرامة مالية 10 آلاف ريال إلى جانب الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بسبب حصوله على البطاقة الحمراء .