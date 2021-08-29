اغتيال قيادي رفيع المستوى بالحرس الثوري الإيراني

لقي قائد دائرة الباسيج في الحرس الثوري بمنطقة كوسه كهريز طاهر بوردانات ، مصرعه على يد جماعة كردية إيرانية تسمى “نسور زاغروس”.

وتدّعي جماعة “نسور زاغروس”، أنها تعارض النظام الإيراني.

وذكر الموقع الإلكتروني لمنظمة هينجاف لحقوق الإنسان، أن طاهر بوردانات، قد تم استهدافه من قبل أعضاء الجماعة، أمس السبت.

ويشغل بوردانات قائد دائرة الباسيج في الحرس الثوري بمنطقة كوسه كهريز، من توابع مهاباد، حيث تم اغتياله من قبل مجموعة مسلحة أمام منزله.

يذكر أن جماعة نسور زاغروس لها تاريخ حافل في مهاجمة الحرس الثوري وحرس الحدود الإيراني.

وكانت قد هاجمت في صيف 2016 قوات الحرس الثوري وقتلت سبعة من أفراده.

كما شنت هجوما على دورية حدودية في بانيه بإقليم كردستان، في أغسطس 2018 ، حيث أصيب أربعة من حرس الحدود.