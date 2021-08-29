الرئيس اليمني في عزاء ضحايا العند: مليشيا الحوثي ستدفع الثمن غاليا

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستدفع الثمن غاليا وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين.

وأضاف أن معركة الشعب اليمني ضد بقايا الإمامة والمشروع الفارسي في اليمن، مستمرة وستكلل بالنصر عما قريب.

جاء هذا في توجيهه برقية عزاء ومواساة إلى أسر الضباط والصف والجنود الذين استشهدوا اليوم في العملية الإرهابية الجبانة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند.

ووجه رئيس الجمهورية، وزارتي الدفاع والصحة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى العملية الإرهابية الغادرة.

وأوضح أن تضحيات الشعب لن تذهب سدى وأن محاولة الميليشيا الكهنوتية جر اليمن إلى الماضي البغيض، ستفشل وسيطوي الشعب صفحتها ويقيم دولته الاتحادية.

كما دعا الجميع إلى التكاتف والتلاحم في مواجهة هذه الميليشيا الإرهابية، وأن من يتخيل أنه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده ميليشيا الحوثي- بدعم إيراني -فهو واهم، وعلينا جميعا في الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيدا.