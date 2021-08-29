استثمارات البنك المركزي السعودي في الأوراق المالية بالخارج تصل إلى 1130.4 مليار ريال

أصدر البنك المركزي السعودي،اليوم، النشرة الشهرية النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يوليو 2021م.

و ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي “ساما” خلال شهر يوليو 2021، إلى 1848.9 مليار ريال، وبقيمة 6.4 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2021.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن “ساما” اليوم، ارتفاع موجودات المركزي السعودي بنحو 37.5 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2020.

كما ارتفعت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج والتي تمثّل نحو 61 % من إجمالي موجوداته، لتصل إلى 1130.4 مليار ريال، بنهاية شهر يوليو الماضي.

وفيما يلي جدول يوضّح تفاصيل موجودات البنك المركزي السعودي لشهر يوليو 2021:

تفاصيل موجودات البنك المركزي السعودي (مليار ريال)

الفترة يوليو-2020 يوليو-2021 التغير نقد أجنبي وذهب 276.26 272.81 (1.25 %) نقد في الصندوق 28.10 30.07 7.01 % ودائع لدى البنوك بالخارج 380.18 244.30 (35.74 %) استثمارات في أوراق مالية بالخارج 1,016.01 1,130.45 11.26 % موجودات أخرى 110.87 171.30 54.51 %

14.76%1.63%13.21%61.14%9.26%

نقد أجنبي وذهب272.81نقد في الصندوق30.07ودائع لدى البنوك بالخارج244.3استثمارات في أوراق مالية بالخارج1,130.45موجودات أخرى171.3