النيابة العامة: السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال لمرتكبي الجرائم المعلوماتية

حذرت النيابة العامة من أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأضافت أن كل شخص سيرتكب أيا من الجرائم المذكورة، سيعاقب، بالسجن لمدة سنة، وفرض غرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال.

وأوضحت النيابة أنه في حال كون الجاني حدثا ، سيعاقب طبقا للعقوبات المقررة في نظام الأحداث، الصدارة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113)، وتاريخ 19/11/1439هـ.