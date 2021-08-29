الفالح يزور سلطنة عمان ويبحث الفرص الاستثمارية مع مسؤولي القطاع العام و الخاص

أعلنت سفارة الممملكة في سلطنة عمان عن وصول وزير الاستثمار، خالد بن عبد العزيز الفالح إى مسقط، لبحث الفرص الاستثمارية.

و قالت السفارة في بيان مقتضب على “تويتر”: “وصل إلى سلطنة عمان، مساء اليوم، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار يرافقة وفد تجاري رفيع المستوى في زيارة⁩ تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص للاطّلاع على الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة.

كان في استقبال الفالح قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني كما كان في الاستقبال السفير وأعضاء السفارة.