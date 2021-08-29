أخصائي نفسي: أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية

قال الأخصائي النفسي أسامة الجامع، إن أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية، موضحا: «أشوف 100 مريض كل شهر لأمراض نفسية مختلفة.. 24% من المجتمع السعودي يحتاج للذهاب إلى طبيب نفسي.. الأمراض النفسية تصيب الجميع من النوعين».

في سياق مختلف، أضاف في تصريحات تلفزيوينة لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن الفارق العمري الكبير بين الزوجين له تأثيرات سلبية ويحدث نوعًا من التصادم.

أضاف أن الإحصائية التي ذكرها حسب نتائج مؤتمر المسح الوطني الذي أقيم في مدينة الرياض ونشرت نتائجه عام ٢٠١٩م وتوضح أن ٣٤٪ من المجتمع السعودي يحتاج لزيارة العيادة النفسية على الأقل مرة واحدة في حياته، والنسب متقاربة لكل دولة.