الحرس الثوري يمنح الجنسية الإيرانية لقيادات محلية موالية في دير الزور السورية

ذكرت تقارير سورية أن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بقيادة “الحاج مهدي”، منحت الجنسية الإيرانية لبعض القيادات المحلية في دير الزور كمكافأة على ولائهم المطلق.

وبحسب التقارير فقد تأكد منح الجنسية الإيرانية للمدعو عدنان عباس الأسود قائد ميليشيا أبو الفضل العباس.

كما تم منحها للمدعو مريد عبد الصمد الوضيحي قائد ميليشيا لواء السيدة زينب، حيث يعرف عن القياديين اعتناقهم المذهب الشيعي. وبهذه الترقية فقد وصل قادة الميليشيات السابقة إلى لقب “الحاج” وحصلوا على منصب القيادي في المربع الأمني الإيراني، حيث إن هذا اللقب والمنصب محصور للإيرانيين فقط.